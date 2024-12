Panorama.it - Progetti per l'ambiente e la sostenibilità: così i club si tengono i giovani tifosi

Tredi calcio su quattro sono disposti ad abbandonare la propria squadra del cuore se questa non mostra attenzione a tematiche ambientali e sociali. Lo dice una ricerca Deloitte ed è il punto di partenza per spiegare per quale motivo, oltre agli obblighi di legge, idel pallone si stiano strutturando sempre più per tradurre in pratica dettami e propositi delle rispettive strategie ESG: quell’acronimo dietro il quale si nascondono le politiche ambientali, sociali e di governance che da qualche anno affiancano i pilastri economici e finanziari nella scrittura dei bilanci.Un’abitudine al di là dell’oceano in sistemi avanzati come quelli dello sport professionistico americano. Lo testimonia anche Giorgio Chiellini, oggi dirigente della Juventus dopo essere transitato per un paio di anni a Los Angeles: “E’ doveroso portare lanel calcio italiano, la mia esperienza negli Stati Uniti mi ha formato e mi sono reso conto di come là ci sia un’attenzione maggiore a questi temi rispetto a quanto accade in Italia”.