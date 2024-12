Anteprima24.it - Nuova tariffa per lo smaltimento dei rifiuti, ai Comuni rimborso per un milione di euro

Tempo di lettura: 2 minuti“Oltre undidi risparmio per isullodei, che si traduce in una riduzione della Tari per i cittadini”. Il presidente della Provincia, Rizieri Buonopane,ca che l’Ato ha validato laproposta dalla società provinciale IrpiniAmbiente Spa.Laregolata produce uno sconto di circa il 9% sul precedente importo. Si passa da 220a tonnellata a 200,70per quanto riguarda la frazione indifferenziata trattata allo Stir di Pianodardine, con applicazione retroattiva al primo gennaio 2024, comportando così una ricaduta di risparmio inTari per i cittadini irpini.La somma complessiva che verrà restituita aisupera ildi. Questo importo sarà distribuito in misura proporzionale con note di credito per le amministrazioni in regola con i pagamenti a IrpiniAmbiente.