Nuoto | Romanin al primo posto in finale a Dubai

Filippoconquista ilallaOceanman World Championship di. Nuotando in un mare mosso, Filippo (nella foto), 18 anni e residente a Santa Maria Maddalena, ha nuotato per dieci chilometri raggiungendo il gradino più alto del podio. Allenato da Cristian Minisgallo nella piscina di Occhiobello, il giovane che frequenta il liceo delle scienze umane Carducci a Ferrara, è arrivato alladidopo altre numerose medaglie ottenute nel contesto nazionale. Allaprendevano parte i migliori 5 atleti in ogni specialità nelle varie tappe svolte da Oceanman in giro per il mondo. Oltre 90 nazioni e più di 2000 atleti.ha costruito la vittoria fin dalla partenza, guidando un terzetto di atleti dalle prime bracciate. Al secondo giro ha allungato e staccato gli inseguitori creando un margine importante che lo ha visto arrivare al traguardo con 15’ di vantaggio sul secondo.