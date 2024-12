Tpi.it - Milly Carlucci sul fuorionda di Guillermo Mariotto a Ballando con le Stelle: “Sta attraversando un periodo di buio”

suldiNonostante la vicenda riguardantecon lesia apparentemente rientrata nell’ultima puntata del programma, lo stilista continua a far discutere a causa di untrasmesso da Striscia la Notizia e che ora è stato commentato anche dalla conduttrice.Dopo le scuse presentate nell’ultima puntata del programma, infatti, il tg satirico di Antonio Ricci ha trasmesso undello stessomentre, prima di entrare in scena, esclama la frase “Figlia de na mign***”. Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Striscia la notizia (@striscialanotizia)In un’intervista a La Stampa,ha difesoconfermando, così come già dichiarato da Selvaggia Lucarelli, che lo stilista sta vivendo undifficile.