Massive Attack | due concerti a giugno

annunciano oggi due nuovi imperdibili appuntamenti in Italia per l’estate 2025, saranno protagonisti mercoledì 18a Milano, Unaltrofestival, Parco della Musica di Milano, e martedì 24a Gorizia, Casa Rossa Arena.Di nuovo nel nostro paese dopo la data di grande successo del 2024 in Piazza Sordello a Mantova. Il gruppo formato da Robert “3D” Del Naja e Grant “Daddy G” Marshall, è pronto a riportare la magia del trip hop in Italia con uno show indimenticabile.Isono considerati gli inventori del Trip Hop, riprendendo i ritmi dell’hip hop, utilizzando i campionamenti elettronici e unendo molti altri generi musicali tra cui il dub, il reggae e la musica d’ambiente.Alcune delle composizioni più riconoscibili della loro produzione musicale si distinguevano per l’assenza di ritornelli, caratterizzandosi invece per atmosfere drammatiche intensamente trasmesse attraverso l’uso di crescendi di chitarra distorta, sontuosi arrangiamenti orchestrali o loop di basso incisivi.