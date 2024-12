Tuttivip.it - “Ma che c…”. Stefania Orlando e Eva Grimaldi entrano al Grande Fratello e per loro finisce malissimo

Leggi su Tuttivip.it

Al, come preannunciato nei giorni scorsi, Alfonso Signorini ha accolto tre nuovi concorrenti: Evae Maxime Mbanda. Durante la puntata, il conduttore ha messo in evidenza l’esperienza delle due donne nei reality.è stata una protagonista indimenticabile di una delle edizioni più seguite delVip, mentre Evaritorna nella casa dopo anni, pronta a riconquistare la scena. “Lei ci ha fatto sognare con la sua carriera e con il suo mitico rapporto con Gabriel Garko”, ha sottolineato Signorini.Nonostante la notorietà di Eva e, alcuni concorrenti all’interno della casa hanno dimostrato di non conoscere bene le nuove arrivate. Subito dopo la puntata, un gruppo si è riunito in piscina per commentare i nuovi ingressi.