L’Ue firma il contratto per Iris2 | cos’è e come funziona la risposta europea ai satelliti di Elon Musk

Leggi su Open.online

avrà anche trovato un alleato alla Casa Bianca, ma in Europa per lui fare affari potrebbe diventare un po’ più complicato. Perlomeno nel settore aerospaziale, uno dei tanti in cui opera il miliardario sudafricano, ora fedelissimo di Donald Trump. Ieri, lunedì 16 novembre, la Commissionehato ildi concessione per Iris 2 – l’infrastruttura per la resilienza, l’interconnettività e la sicurezza via satellite – con il consorzio SpaceRise. Il nuovo sistema messo a punto da Bruxelles, che prevede una rete di 290multiorbitali, è stato spesso descrittolaa Starlink, il servizio di connettività satellitare di proprietà di.I tre programmi europei per lo spaziorappresenta di fatto il terzo programma spaziale europeo pensato per affrontare le sfide della sicurezza e della resilienza,.