Oasport.it - LIVE Skicross, Arosa 2024 in DIRETTA: Deromedis passa ai quarti, eliminata Jole Galli

Leggi su Oasport.it

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA20:38 Tutto pronto per l’ultima heat di questiSherret IndiaMaier DanielaGantenbein TalinaJoffroy Stephanie20:38 Non cambia la classifica, si può proseguire20:37 Attenzione, c’è una review da parte della giuria. Al vaglio alcuni contatti sospetti20:36 Bagarre in questa heat. La spuntano Thompson e Mcewen malgrado qualche contattoThompson Marielle QMcewen Abby Q20:35 Adesso la terza batteria. Tre canadesi contro una tedescaThompson MarielleMcewen AbbyHoffos CourtneyRedder Veronika20:34 Tutto facile per Fanny Smith che precede Schimdt. Velocissima la padrona di casaSmith Fanny QSchmidt Hannah Q20:33 Adesso è il momento della seconda heat. Peccato per. Ma la sua batteria era proibitiva.Schmidt HannahSmith FannyBallet Baz MyleneGrillet Aubert Jade20:32 PECCATO! Niente da fare perche, dopo essere partita un po’ contratta, ha preso velocità strada facendo non riuscendo a ricucire il gap.