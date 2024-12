Oasport.it - LIVE Panathinaikos-Olimpia Milano 62-40, Eurolega basket in DIRETTA: inizia il terzo quarto

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA67-42 Kalaitzakis da tre dall’angolo.64-42 Palleggio arresto e tiro di Nunn, 28 per lui.62-42 Fino in fondo LeDay.21:20il.21:19 Squadre di nuovo in campo, sta perre il.21:16 La sequenza delle sette triple di Nunn nel primo.Running out of words to describe this man, just sit back and enjoy pic.twitter.com/PWPCCfvQ4M— Turkish Airlines EuroLeague (@EuroLeague) December 17, 202421:13 Analisi molto semplice data dalla valutazione complessiva a metà gara: 76-39. Con i greci che sono stati “in the zone” per 18 minuti, ed è una situazione in cui in genere si può fare poco.21:10 Ufficiale: Kendrick Nunn ha realizzato il maggior numero di triple in unnell’moderna con le 7 mandate a segno nel primo