Oasport.it - LIVE Monza-Fenerbahce Istanbul 3-1, Champions League volley in DIRETTA: vittoria preziosa che avvicina i quarti

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA22.25 Termina qui latestuale di-Fenerbache. Vi ringraziamo per aver scelto di seguire quest’evento insieme a noi e vi invitiamo a rimanere sempre aggiornati sul nostro sito. Buona notte a tutti voi.22.23 Il prossimo impegno europeo diè previsto per il 16 gennaio contro l’Olympiakos. La Mint Verocercherà un successo in trasferta per qualificarsi aritmeticamente al turno ai.22.21importante perche rimane imbattuta in Europa. La squadra di Eccheli ora proverà a trasportare l’entusiasmo europeo in Superlega per rialzare un campionato nato sotto la stella sbagliata.22.19è stata guidata da Szwarc, autore di 25 punti con 3 ace e 2 muri, e da Zaytsev, che ha messo a terra 16 palloni. Il miglior realizzatore del Fenerbache è stato Luburic, 24 punti.