Lanazione.it - Le tappe del Giubileo: "Pronti seimila posti per ospitare i pellegrini"

Leggi su Lanazione.it

Non una celebrazione, ma un’occasione personale e per le comunità. Il cardinale Augusto Paolo Lojudice traccia i contorni dell’anno giubilare che vedrà la luce formalmente la notte di Natale, con l’apertura della Porta santa da parte di papa Francesco, ma che in realtà è già in cammino da tempo, con l’impegno non solo delle due diocesi senesi ma anche delle amministrazioni comunali e della Provincia con funzione di raccordo. Il calendario senese è già tracciato, almeno nelle sue linee guida: domenica 29 l’apertura dell’anno giubilare alle 11 in Duomo (quella mattina non si terranno altre messe, come richiesto dal cardinale) e alle 16.30 alla concattedrale di San Secondiano a Chiusi. Poi le altre concattedrali: il 31 dicembre alle 18 a Montepulciano, Sant’Agnese, il 4 gennaio alle 18 a Pienza, Santa Maria Assunta, il 5 gennaio alle 18 a Montalcino, Santissimo Salvatore, il 26 gennaio alle 11 a Colle Val d’Elsa, Santissimi Alberto e Marziale.