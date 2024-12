Inter-news.it - Lazio-Inter 0-6, cinque dati statistici che potresti non sapere

Leggi su Inter-news.it

L’ha demolito la6-0 all’Olimpico, con una prestazione straordinaria. Nerazzurri nuovamente a meno tre dalla vetta occupata dall’Atalanta. Statistiche e curiosità della partita tra0-6: curiosità edella partita7 – Denzel Dumfries ha segnato sette gol nelle ultime due stagioni in Serie A, tra i difensori della competizione solo Federico Dimarco (otto) ha fatto meglio nel periodo. Insomma, le due corsie dell’sono in ottime mani. Per l’olandese ieri assist e gol.100 – Con il rigore trasformato contro la, Hakan Calhanoglu è arrivato a 100 partecipazioni attive in carriera in Serie A: 48 gol e 52 assist. Il centrocampista turco si conferma uno dei migliori nel suo ruolo in circone. Ieri è ritornato al gol su rigore, dopo quello sbagliato contro il Napoli lo scorso 10 novembre.