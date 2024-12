La tempesta del solstizio Meteo Italia | gelo neve pioggia e vento Ecco quando cambia il tempo

Leggi su Caffeinamagazine.it

Ladelè attesa sull'tra venerdì 20 e sabato 21 dicembre 2024, portando un significativo peggioramento delle condizionirologiche su gran parte del Paese. Questa perturbazione, proveniente dal Nord Europa, sarà caratterizzata da precipitazioni abbondanti, nevicate a quote collinari e venti di burrasca con raffiche che potranno superare i 90-100 km/h. Precipitazioni: le piogge inizieranno a interessare il Nord, con nevicate sulle Alpi a partire da giovedì 19 dicembre.Successivamente, il malsi estenderà al Centro-Sud, con nevicate sugli Appennini sopra i 700 metri. Le regioni tirreniche e adriatiche saranno particolarmente colpite da piogge intense e locali grandinate.