Sport.quotidiano.net - IN VETRINA. Pattarello nella storia dei poker amaranto

Una domenica per entrare. Le quattro reti dioltre a poter rappresentare una possibile svoltastagione dell’attaccantesono un pass per entraredel Cavallino. In 101 anni di attività, limitatamente solo ai campionati professionistici, solo altri due giocatori hanno siglato almeno quattro gol in una sola partita. C’era riuscito Carlo Ceccotti il 17 gennaio del 1965 in Arezzo-Grosseto finita 7-2 (serie C). Nell’elenco figura anche Fabio Bazzani che il 19 dicembre 1999 in Arezzo-Giulianova 6-4 (serie C1) calò un, nato il 30 luglio del 1999, a distanza di 25 anni ha scritto un altro pezzo di