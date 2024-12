Daisy Osakue e il racial profiling | Entro in un negozio e vengo seguita dalla sicurezza è difficile capirlo

Leggi su Open.online

, primatista italiana del lancio del disco, è stata fermata domenica 15 dicembre dagli addetti della security all’Apple Store di via Roma a Torino. Dopo il video su Instagram in un’intervista al Corriere della Sera dice che le ha dato fastidio «il preconcetto che nascediffidenza nei confronti della diversità. Il “” resta diffuso; non si basa sui fatti ma sui preconcetti. Succede a me e anche a tantissimi ragazzini e ragazzine». A volte, rivela, si sente gli occhi addosso «quando entri in une vienitra le corsie. Sono esperienze difficili da spiegare».Lo zainoE aggiunge: «Quando vado in un supermercato dove non mi conoscono, mi tolgo sempre lo zaino e lo lascio all’entrata perché so che può esserci sempre qualche “fenomeno” che pensa di fare il gradasso».