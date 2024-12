Amica.it - Come vedreste Jamie Lee Curtis nei panni della Signora in Giallo?

Angela Lansbury sarà per sempre, l'unica, la sola e l'originale in. Ma è necessario trovare un'attrice che la interpreti nell'adattamento cinematografico di Murder, She Wrote (questo il titolo originale). Secondo Deadline, la scelta potrebbe ricadere su Lee: l'attrice, 66 anni, è la prima scelta al momento per il ruolo di Jessica Fletcher. Non è stato ancora raggiunto alcun accordo, ma ormai sarebbe praticamente fatta. Il film sarà basato sulla storica serie di gialli con Angela Lansbury nel ruolo Fletcher, andati in onda per 12 stagioni dal 1984 al 1996.