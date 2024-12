Ilrestodelcarlino.it - Cena con sorpresa per gli ex studenti

Dopo 41 anni dalla fine delle scuole medie, gliche frequentavano la sezione ‘D’ dell’Istituto Romolo Gessi di San Pietro in Vincoli si sono ritrovati al ristorante ‘La Madia’ di Ravenna. La serata di venerdì scorso è stata la prima occasione, da quel 1983, anno dell’esame di terza media, che gli ex compagni si sono ritrovati tutti insieme per ricordare i momenti trascorsi a scuola. La classe si è riunita quasi al completo, con qualche studente assente sui 22 totali ai tempi della scuola, ma il momento più sorprendente, e inatteso, è stato quando il nostro fotografo Corelli è entrato nel ristorante per immortalare il momento e renderlo pubblico. Laè stata organizzata dall’ex studente Roberto Cortini. Sotto, gli ex compagni durante laal ristorante nella foto di Corelli.