Carlo Conti e i 31 big in gara a Sanremo 2025: l'annuncio a sorpresa è in realtà uno scherzo

e i 31 big in: si tratta di unodisul Festival diha colto tutti di: il conduttore, infatti, ha dichiarato che i big inalla kermesse musicale sarebbero stati 31 anziché 30.La notizia è subito rimbalzata sui social dove centinaia di utenti si erano già scatenati sul toto-nome. La verità? Si trattava di unodi.“I big saranno 31, è una coppia e la annuncerò domani” aveva dichiarato il direttore artistico e conduttore della kermesse musicale in occasione della conferenza stampa diGiovani, la cui puntata finale va in onda su Rai 1 nella serata di mercoledì 18 dicembre., poi, aveva aggiunto che si trattava di “una coppia del tutto inedita alla quale non potevo dire di no” e che avrebbe fatto il nome in occasione diGiovani per l’appunto.