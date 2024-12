Justcalcio.com - Brighton e Hove Albion raggiungono i 180 soddisfacenti in tempo per il Campionato mondiale di freccette

Notizia fresca giunta in redazione:Diremmo che era un disco ideale per l’Alexandra Palace, ma. beh, probabilmente è meglio non usare la parola ‘Palace’ con i fan delin questo momento.Raggiungere 60, 60, 60 costituisce una situazione perfetta da 180 per Luke Littler e compagni, ma perracchiude gli alti e bassi della loro vita in Premier League.Questo perché la sconfitta contro il Crystal Palace di domenica pomeriggio ha riportato in perfetto equilibrio il loro record nelle ultime 180 partite di Premier League.Il record di vittorie-pareggi-sconfitte delpiace ai ritentivi analiLuke Littler sarebbe fiero dei 180 del(Credito immagine: Getty Images)Presumiamo che TNT Sports stesse puntando allequando ha messo insieme queste statistiche, ma sì: il record delnelle ultime 180 partite è di 60 vittorie, 60 pareggi e 60 sconfitte.