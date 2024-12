Ilgiorno.it - Basta tralicci selvaggi in paese: "Un regolamento delle antenne"

Un’antenna tira l’altra e dopo l’installazione dell’ultima, in ordine di tempo, avvenuta la scorsa settimana in via Isonzo, l’opposizione chiede all’Amministrazione comunale di mettere dei limiti. Qualche mese fa la protesta aveva riguardato altre installazioni diper la telefonia mobile, autorizzate in diversi punti della città, anche vicino alle scuole. L’ultimo impianto è spuntato nei pressi del centro commerciale. Ora la richiesta, formalizzata in commissione territorio, di regolamentare i nuovi impianti. "In questi mesi - si legge in una nota dei gruppi d’opposizione Movimento 5 Stelle, Pd e Limbiate Solidale - abbiamo collaborato con il comitato costituitosi a Mombello a seguito dell’installazione dell’antenna di via Enna, per redigere una bozza diper gli impianti di telefonia mobile volto a cercare di localizzare questi impianti in luoghi meno frequentati".