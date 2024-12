Inter-news.it - Barella in Lazio-Inter lascia pochi dubbi. Il migliore della Serie A!

Nicolòinha deciso dire veramentealla collettività. Il centrocampista si impone all’Olimpico come ilinA.CHE PARTITA! – Nicolòha deciso di mangiarsi, è sceso in campo esclusivamente per mostrare chi è il miglior centrocampistaA e non solo. In Europa il nerazzurro hassimi eguali, in Italia non se ne parla nemmeno. Non c’è paragone con nessuno che calpesti i campimassima competizione italiana.ha firmato la partita dello Stadio Olimpico con un gol fantascientifico, difficile solo a pensarlo. Ha tirato una bordata sotto l’incrocio dei pali da 30 metri e lo ha fatto da fermo dopo aver sfruttato il pallone in controbalzo.inuna certezza!PRESTAZIONE – Nella prima mezz’ora di partitaè stato l’unico del centrocampo a reggere l’impatto