Warfare nel trailer del nuovo film di Alex Garland gli orrori della guerra

A24 ha rilasciato il primodidi, scritto dall’autore insieme al veterano diRay Mendoza, e racconta la storia autobiografica di un plotone di NAVY Seal impegnati nellain Iraq.Ilrestituisce appieno le atmosfere echeggiate nella sinossi ufficiale del, che delinea un approccio documentaristico nel dipingere la vita di un gruppo di soldati alle prese con la frenesia. In un crescendo di emozioni, ilmostra dapprima la apparentemente calma routine quotidiana dei soldati, scossa all’improvviso da un attacco di truppe nemiche: a essere colpito è il personaggio interpretato da Joseph Quinn, mentre l’alter ego narrativo di Mendoza, interpretato dall’attore Woon – A – Tai, chiede aiuto.Una scena diConsembra dunque tornare ancora, dopo il recente Civil War, alle atmosfere tetre di un conflitto senza speranza, contraddicendo la sua dichiarazione – programmatica, e in quanto tale, fraintesa, relativa a un possibile ritiro: a completare il cast del, in uscita nel 2025, troviamo Will Poulter, Charles Melton, Cosmo Jarvis, Kit Connor, Finn Bennett, Taylor John Smith, Michael Gandolfini, Adain Bradley, Noah Centineo, Evan Holtzman e Henrique Zaga.