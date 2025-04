Usa Trump attacca ancora Harvard Potrebbe perdere le esenzioni fiscali

Trump è tornato all’attacco contro Harvard, minacciando di colpire direttamente i privilegi fiscali dell’università. In un messaggio diffuso sulla piattaforma Truth, il presidente Usa ha dichiarato: «Forse Harvard dovrebbe perdere il suo status di ente con esenzione fiscale ed essere tassata come entità politica se continua a promuovere degenerazioni ispirate/sostenute da politica, ideologia e terrorismo». Il tycoon ha poi ricordato: «Ricordate, lo status di esenzione fiscale è totalmente subordinato all’agire nell’interesse pubblico!». Intanto, nell’elenco degli enti colpiti dalle recenti decisioni della sua amministrazione sono finiti anche Harvard, con il blocco di 2,2 miliardi di fondi, oltre al dipartimento di Stato, all’Onu, alla Nato e alle emittenti pubbliche.Donald Trump (Imagoeconomica). Lettera43.it - Usa, Trump attacca ancora Harvard: «Potrebbe perdere le esenzioni fiscali» Leggi su Lettera43.it Donaldè tornato all’attacco contro, minacciando di colpire direttamente i privilegidell’università. In un messaggio diffuso sulla piattaforma Truth, il presidente Usa ha dichiarato: «Forsedovrebbeil suo status di ente con esenzione fiscale ed essere tassata come entità politica se continua a promuovere degenerazioni ispirate/sostenute da politica, ideologia e terrorismo». Il tycoon ha poi ricordato: «Ricordate, lo status di esenzione fiscale è totalmente subordinato all’agire nell’interesse pubblico!». Intanto, nell’elenco degli enti colpiti dalle recenti decisioni della sua amministrazione sono finiti anche, con il blocco di 2,2 miliardi di fondi, oltre al dipartimento di Stato, all’Onu, alla Nato e alle emittenti pubbliche.Donald(Imagoeconomica).

Potrebbe interessarti anche:

Usa, Trump attacca la Cbs: «Network disonesto e fazioso mascherato da notiziario»

Donald Trump ha rivolto pesanti accuse alla Cbs, definendo l’emittente «un operatore politico disonesto mascherato da notiziario» e sostenendo che «dovrebbero perdere la licenza» per il loro ...

Bersani a La7: “Meloni ponte tra Usa e Ue? Storia grottesca creata dai tg italiani”. E attacca il vice di Trump: “Dacci indietro la Statua della Libertà”

“Il discorso di J. D. Vance è stato allucinante. Più allucinante ancora è stato il commento della Meloni, perché con quel discorso si ribaltano totalmente i valori dell’Occidente. È una roba ...

Ucraina: Usa e Russia procedono spediti. Zelensky scaricato attacca Trump

Donald Trump accelera per mettere fine alla guerra in Ucraina. Dopo che i suoi inviati hanno incontrato quelli della Russia per la prima volta dal febbraio 2022, ha provveduto personalmente a dare ...

Usa, Trump blocca fondi e contratti all'università di Harvard per rifiuto linea governo. Usa, Trump attacca ancora Harvard: «Potrebbe perdere le esenzioni fiscali». Il gran rifiuto dell'università di Harvard: Washington risponde congelando 2,2 miliardi di fondi. Trump contro la «ribelle» Harvard: congelati i fondi per 2,2 miliardi di dollari dopo il no alle sue richieste. L’amministrazione Trump sospende i finanziamenti all’università di Harvard. Usa, i professori universitari si ribellano al taglio dei fondi ad Harvard e fanno causa a Donald Trump. Ne parlano su altre fonti

Lo riporta msn.com: La resistenza di Harvard, la ‘punizione’ e le nuove minacce di Trump: “Potrebbe perdere le esenzioni fiscali” - Al prestigioso ateneo, che si è rifiutato di adeguarsi alle direttive della Casa Bianca, sono stati congelati 2,2 miliardi di fondi. L’ex presidente Barack Obama: “Ha dato l’esempio, altri seguano” ...

Lo riporta msn.com: Usa, Trump blocca fondi e contratti all'università di Harvard per rifiuto linea governo - La decisione è arrivata dopo che l'ateneo si è rifiutato di accettare una serie di richieste avanzate dal governo federale, inclusa la fine delle politiche di equità e inclusione. La ritorsione si acc ...

Scrive ansa.it: Nuove minacce di Trump contro Harvard, nove studenti stranieri dell'Mit senza visto - Inoltre, nove studenti e dottorandi stranieri del prestigioso Massachusetts Institute of Technology si sono visti revocare il visto senza preavviso. Lo ha annunciato l'ateneo di Cambridge famoso per ...