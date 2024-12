Ilnapolista.it - Vlahovic, minacce di morte e insulti razzisti: indaga la Digos (Corsera)

dila)La lite dicon i tifosi della Juventus al termine di Juve-Venezia 2-2. In quel rito assurdo e primitivo della genuflessione alla curva inferocita dopo una prestazione non all’altezzza.si è ribellato e ha fatto notizia. Poi, sarà stato indotto a una mezza retromarcia. Ma il Corriere della Sera scrive di.Ecco cosa scrive il quotidiano di via Solferino con Massimiliano Nerozzi:Dalle pretese (di far risultato) alle offese già ce ne passa, e si oltrepassa, figuriamoci davanti alledi: quelle che un tifoso — si far per dire — della Curva Sud bianconera avrebbe urlato a Dusanfacendolo, umanamente, esplodere, nel turbolento terzo tempo della sfida contro il Venezia.