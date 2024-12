Anteprima24.it - Veicolo perde olio e due motociclisti cadono: un centauro finisce all’ospedale

Tempo di lettura: < 1 minutoUna motore, probabilmente un camioncino, mentre percorreva Corso Vittorio Emanuele, proprio all’incrocio con Corso Dante, ha persodal motore che è finito sul pavè creando seri pericoli per la circolazione stradale. I conducenti di un motociclo e di un motorino, percorrendo a loro volta l’arteria che conduce al Duomo, hanno perso il controllo dei rispettivi mezzi a due ruote quando sono finiti sulla superficie viscida e vischiosa della macchia d’sono rovinati al suolo.Un minorenne che era a bordo del motorino è rimasto ferito e per lui è stato necessario il trasbordo in ospedale da parte di una ambulanza del 118. L’motore si è sparso su molti “sanpietrini” al centro strada ed era di fatto quasi invisibile. Per scongiurare altri problemi agli automobilisti e aiè subito intervenuta la Polizia Municipale che ha provveduto a disciplinare la circolazione stradale e farla svolgere in sicurezza, mentre gli addetti al ripristino della percorribilità delle strade dopo incidenti e casi simili a quello verificatosi oggi provvedevano a spargere sul pavè segatura per assorbire l’