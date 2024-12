Ilrestodelcarlino.it - Una comunità in lutto per Domenico Ciccioli

Un’interapiange il petriolese, detto "Dumì", che si è spento sabato a 87 anni. Ex cantoniere per la Provincia, era conosciuto nel mondo della musica popolare come uno degli ultimi custodi dei canti della tradizione. Tra i fondatori del gruppo "Pitriò’ mmia", a casa sua si recavano musicisti, professori, allievi e ricercatori per conoscere i segreti di canti e balli tradizionali. Tantissimi i messaggi di affetto pere la sua famiglia. "Era l’ultimo rimasto del gruppo Pitriò’ mmia formatosi negli anni ‘70 per far vivere le musiche del piccolo Comune, patria del folclorista Giovanni Ginobili – ricorda il professor Giuseppe Michele Gala –. Sempre entusiasta nel far ascoltare i suoi canti e nel raccontare usanze di un mondo contadino scomparso, era anche un bravo danzatore di saltarello e si era specializzato nell’accompagnare col canto rapido il ballo della castellana".