Un pomeriggio magico per i bimbi di Limatola | attesa per la ‘Calata di Babbo Natale’ dal Campanile

Tempo di lettura: 2 minutiUn pieno di iniziative in un Natale che, a, sta diventando un pieno di emozioni ed eventi che possono allietare le feste dei più grandi e dei più piccoli.Uno spettacolo nel vero senso della parola, voluto fortemente dal gruppo Missione Sociale e dall’Associazione ‘Livia Senese’, presiedute da Massimiliano Marotta, in collaborazione con la Parrocchia di San Biagio e col patrocinio del Comune di. Una prima volta assoluta percoi bambini che, sabato 21 a partire dalle 18, dovranno guardare verso ildella Chiesa e vivere un’esperienza unica nel suo genere: la cala diNatale insieme ai suoi Elfi e ai suoi Gnomi.Il tutto grazie all’impegno e al coinvolgimento del gruppo Acrobatica by Edilizia Acrobatica che farà un’eccezione nella circostanza.