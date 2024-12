Romadailynews.it - Ultime Notizie Roma del 16-12-2024 ore 11:10

Leggi su Romadailynews.it

dailynews radiogiornale e Ben ritrovati raccolto dalla redazione da parte di Francesco Vitale in studio nuovo appuntamento con le principalidall’Italia e dal mondo andiamo in Corea del Sud del Parlamento ha approvato la mozione di impeachment contro il presidente Juve su che il provvedimento promosso dalle opposizioni è passato al secondo tentativo dopo lunedì fatto della settimana scorsa stavolta è 108 deputati del pivot Power parti il partito al governo di cui fa parte gli hanno partecipato al voto in diversi esponenti sono espressi a favore consentendo di raggiungere il quorum dei due terzi dell’assemblea nel frattempo sulle strade di Seul almeno 200.000 persone hanno manifestato per la deposizione del presidente festeggiato una volta appresa la notizia del via libera le manifestazioni nella capitale sudcoreana di fronte al palazzo dell’assemblea Nazionale ha registrato la Plus migliaia di persone a dispetto del fredde temperature sotto lo zero traffico in tilt disagi e caos violento nubifragio si è abbattuto ieri sera sumandando in paralisi molte delle principali arterie stradali gente colta causa dello sciopero dei mezzi pubblici diverse strade si sono allagate in particolare nell’area sud della capitale segnalate anche incidenti stradali auto ferme farti solamente caotica la situazione nel centro storico tra Colosseo Circo Massimo Lungotevere ma anche nell’area nord-ovest della circa manovra la manovra ti avvia la spinale è iniziata la camera nella notte è in attesa degli emendamenti non ancora depositati dal governo i lavori sono stati rinviati alle 12 la commissione bilancio auspica di più dei lavori nel weekend nelleconcitate giornate prima che nell’aula atteso nella prossima settimana punta una modifica che farebbe salire lo stipendio dei ministri non parlamentari equiparandola quello dei colleghi che hanno anche un seggio in Parlamento trattamento che sarebbe steso sottosegretari viceministri è sempre in tema stipendi degli onorevoli ritorno la cosiddetta norma anti Renzi ma più rigida di quella Inizialmente prevista da un emendamento di Fratelli d’Italia invece di un tetto al maxi compenso dei compensi percepiti all’estero la proprio un divieto tukur di incarichi retribuiti fuori dall’Unione Europea via la patente A chi guida con il telefonino a chi si mette al volante ubriaco o drogato e a chi abbandona gli animali in strada sulla stretta sui monopattini con obbligo di targa kasko assicurazione sono alcune delle nuove norme della riforma del codice della strada che scatta oggi sabato 14 dicembre sale poi la cilindrata delle auto si potranno guidare neopatentati nei limiti durerà 3 anni andiamo in Ucraina si registrano andata di attacchi reciproci con droni abbattuti nella notte dalle difese aeree ucraine ruspe con i mezzi Americani lo staff di Donald Trump sta parlando con la casa bianca con l’Ucraina per arrivare alla fine della guerra quando il presidente eletto si insedia ufficialmente nelle 24 ore precedenti Ma sì ci rende I russi hanno gravemente danneggiato le centrali Ucraina e noi ci fermiamo qui Vi auguro ancora una buona giornata e un buon proseguimento di ascolto restate in nostra compagnia In collaborazione con Agenzia Italia Stampa