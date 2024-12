Si è sposato In festa la famiglia del grande conduttore tv il figlio Gabriele ha detto ‘sì’

Leggi su Caffeinamagazine.it

“Buona vita!”. Fiori d’arancio per ildi uno dei conduttori e attori più amati della televisione italiana. Il celebre papà ha voluto condividere con il pubblico laemozione per il matrimonio del suo secondogenito, 29 anni, con la compagna. Ai due sposi,e Carla, sono arrivati gli auguri per un futuro radioso, mentre sotto il post pubblicato sui social dal famoso papà si sono moltiplicati in pochi minuti i messaggi di felicitazioni da parte dei tantissimi fan.Il notoè apparso sorridente e visibilmente commosso nella foto condivisa per celebrare le nozze. Il rito civile si è svolto domenica scorsa nel municipio di Monaco, seguito da unaintima e informale. Per l’attore si tratta di una doppia gioia, dato che pochi giorni fa è diventato nonno per la prima volta.