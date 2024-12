Iltempo.it - Schlein accerchiata tra grillini e nuovo Centro. Le rimane solo Renzi

Divisi su tutto, gli alleati del Pd hanno un unico punto di contatto. Sfidare Elly, o ancora più precisamente accerchiarla. La convergenza ha un suono dolce: primarie di coalizione, vediamo chi ha più voti per indossare la fascia di capitano. Un po' come avvenne nel 2012 quando Matteole impose ad un riluttante Pier Luigi Bersani, ed ai gazebo si contarono il segretario del Pd, il leader della Leopolda, il numero uno di Sel Nichi Vendola, oltre a Laura Puppato e Bruno Tabacci. Allora la spallata non riuscì, maprese comunque il volo ed alla fine mandò fuori strada l'ex ministro. Più di un decennio dopo, Giuseppe Conte, Romano Prodi, Ernesto Maria Ruffini e persino Giuseppe Sala, hanno tutto l'interesse di mettere sotto scacco il Pd ed imporgli la «verifica». Un rischio che la segretaria con le sneakers, conosce fin nei minimi dettagli.