Roma Capodarte 2025 con i concerti gratuiti di Giancane e Rancore

Il 1 gennaiosaranno tra gli artisti protagonisti diCittà nel mondo con duenella periferia della CapitaleIl 1 gennaiosaranno tra gli artisti protagonisti diCittà nel mondo. Duespeciali eche trasformeranno altrettanti luoghi della periferiana – rispettivamente Largo Arquata del Tronto a San Basilio e il Parcheggio dell’I.C. Pablo Neruda di Casal del Marmo – in palcoscenici d’eccezione in cui confluiranno le energie musicali della città., musicista e cantautoreno, ex chitarrista del gruppo Il Muro del Canto, dopo le collaborazioni con Zerocalcare con cui ha condiviso l’ultimo tour, sarà sul palco della piazza del Mercato Rionale di Largo Arquata del Tronto, a San Basilio, per dare il via al nuovo anno con il suo indie-folk ironico e tagliente.