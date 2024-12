Iltempo.it - Prova a rubare un'auto al cimitero. Bloccato da una guardia giurata

Un'operazione coordinata tra il servizio di sicurezza di AMA, le guardie giurate e i carabinieri ha portato all'arresto di un pluripregiudicato sorpreso all'interno delFlaminio-Prima Porta mentre tentava di fuggire a bordo di un'rubata. Durante la fuga, l'uomo ha provocato un incidente in cui è rimasta coinvolta un'dell‘istituto Urbe Vigilanza spa, causando ferite ad unadi 52 anni in servizio presso uno degli ingressi del. Ferito alle gambe, è stato trasferito in codice arancione all'ospedale San Pietro. L'allarme è stato dato proprio dal 52enne, che ha notato comportamenti sospetti. Grazie al monitoraggio delle circa 30 telecamere di sorveglianza posizionate strategicamente all'interno dell'area, il malvivente è stato localizzato rapidamente e arrestato dai carabinieri.