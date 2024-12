Sport.quotidiano.net - Prima Categoria. Il Gallo espugna Sala Bolognese. Colpo Copparo col Codifiume

Ilnon sbaglia a, raccoglie tre punti sul sintetico del Real, una vittoria di misura maturata nel primo tempo, sul calcio di rigore assegnato al 10’ per atterramento in area di Mangherini; sul dischetto Bianchi è freddo e trasforma. I granata hanno avuto un paio di occasioni per arrotondare il risultato, ma bomber Panzavolta aveva le polveri bagnate. Nella ripresa ilha alzato il baricentro, tanta pressione ma poca incisività, la difesa dei galletti ha retto bene. Da segnalare una bella parata di Barbieri. Con i tre punti di ieri ilconserva la testa della classifica, mercoledì sera nel recupero giocherà uno scontro al vertice con La Dozza, che ha perso il confronto diretto con lo Sporting Vado e domenica, a, altro scontro diretto, con il Galeazza.