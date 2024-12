Inter-news.it - Precedenti Lazio-Inter, sfida numero 163! Inzaghi? C’è un… 2-1

si gioca oggi, lunedì 16 dicembre, alle ore alle 20.45. Itra le due squadre, in questo scontro diretto valido per la sedicesima giornata di Serie A.– Sono 162 iin Serie A tra, per un bilancio di 68 vittorie nerazzurre, 55 pareggi e 39 successi biancocelesti. I nerazzurri hanno vinto quattro delle ultime cinque sfide contro lain Serie A quando entrambe le formazioni si sono presentate nelle prime cinque posizioni in classifica a inizio giornata.si affronteranno di lunedì per la terza volta in Serie A, dopo il 6 gennaio 2014 (successo per i biancocelesti per 1-0) e il 29 ottobre 2018 (vittoria nerazzurra 3-0). Da quando Simonesi trova sulla panchina dell’, è ritornato tre volte all’Olimpico perre i biancocelesti.