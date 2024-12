Lettera43.it - Padova, 32enne nigeriano arrestato per aver aggredito due poliziotti con un’ascia

Un ragazzodi 32 anni è statoperdue agenti con. All’alba di lunedì 16 dicembre, in via Trieste, si è prima scagliato contro uno dei, che è riuscito a ripararsi dietro all’auto di servizio, poi ha cercato di colpire anche il secondo. Il quale, dopointimato più volte l’alt, ha aperto il fuoco per fermarlo ferendolo a una gamba. L’aggressore, subito soccorso e sedato, è stato trasportato in ospedale e fermato con l’accusa di tentato omicidio. Aveva con sé anche due coltelli.Articolo completo:perduecondal blog Lettera43