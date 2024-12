Gossipnews.tv - Nuovo Tapiro a Mariotto: La Reazione Inaspettata!

Guillermodial centro delle critiche dopo un fuori onda a Ballando con le Stelle.d’Oro consegnato. Ecco che cosa è accaduto!Guillermotorna al centro delle polemiche, e ancora una volta Striscia la Notizia non si è lasciata sfuggire l’occasione. Dopo il controverso abbandono di Ballando con le Stelle nella puntata del 30 novembre, lo stilista aveva chiesto scusa al pubblico e ai colleghi durante la semifinale del 14 dicembre. Tutto sembrava risolto, ma un episodio fuori onda ha riacceso il caso.Poco prima di tornare in studio, Milly Carlucci lo aveva chiamato mentre era dietro le quinte., però, non si è accorto di avere il microfono acceso e avrebbe pronunciato un’espressione tutt’altro che elegante, diventata subito virale. Secondo l’analisi audio del programma satirico, lo stilista avrebbe detto una frase offensiva che ha fatto il giro del web.