Ilrestodelcarlino.it - Nuovo codice della strada, alcol e droghe: come cambiano le regole

Bologna, 16 dicembre 2024 – Dal 14 dicembre è scattata la stretta sull'uso di sostanze stupefacenti alla guida. In sostanza, la revisione del, voluta dal ministero dei trasporti guidato da Matteo Salvini, fa sì che, anche se il conducente non viene colto in un evidente stato di alterazione psico-fisica, la positività allecon un test basti alla comminazionesanzione relativa. Una stretta che ha già creato diverse polemiche. Una su tutti quella del cantautore Vasco Rossi che sui social ha attaccato direttamente il ministro Salvini. Invettiva trasformatasi poi in un botta e risposta andato virale. Ma anche disagi, oltre che multe. Ieri pomeriggio, per esempio, a Chiarastella (in provincia di Padova) è stata fermata anche la ‘slitta’ di Babbo Natale e i bambini di una scuola materna non hanno potuto fare il loro giro delle festeda tradizione.