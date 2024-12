Ilrestodelcarlino.it - Nuovi lampioni, strada più sicura. Finalmente luce sulla Metaurense

LaSs745ha una nuova illuminazione in corrispondenza del nucleo abitato della Barca, tra Urbania e Fermignano. In questi giorni infatti sono stati installati deicon lampade a led in un tratto didove molte abitazioni si affacciano. I residenti da tempo chiedevano l’illuminazione della zona, sia per motivi di sicurezza personale chele, essendo stato quel tratto teatro in passato di incidenti anche gravi. Il comune di Urbania, dunque, li haaccontentati, grazie anche a un finanziamento del Ministero da 70mila euro: "I residenti lo aspettavano da anni e ora ci siamo riusciti – commenta il sindaco Marco Ciccolini –. Non solo ora c’è l’illuminazione adeguata in questo nucleo abitato ma migliora tantissimo anche la sicurezzale.