Nuove avventure per la bella Lulù. Ora ha un piumone tutto per sé

ha trovato casa e, soprat, una nuova famiglia. La gattina dal manto nero come la notte e dai grandi occhioni verdi come smeraldi, entrata ospite del gattile di San Venerio a seguito della rinuncia – dovuta a problemi personali dei suoi ex proprietari –, che vi avevamo presentato in questa rubrica sul numero del quotidiano La Nazione della Spezia del 4 marzo scorso, ha lasciato finalmente la struttura di via Del Monte alla volta di una nuova avventura: quella della vita che, questa volta, sembra fatta davvero "su misura per lei". Sì, perché "consapevole" è la particolare tipologia di adozioni che L’Impronta Volontari Indipendenti Canile Onlus (l’associazione che gestisce il canile municipale spezzino dal 2018) da sempre si impegna a promuovere e a realizzare; e davvero consapevole, appunto, è stata l’adozione della piccola