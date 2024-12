Liberoquotidiano.it - "Non volevo lasciare la Siria". Riappare Assad, la sua ricostruzione è uno choc: una mossa del Cremlino

Leggi su Liberoquotidiano.it

Dopo il burrascoso addio allae la presa di potere da parte dei ribelli guidati da Al Jolani, parla Bashar al, il dettatore rovesciato, l'ultimo della dinastiaad aver governato in. Parla direttamente dal canale Facebook della presidenzana, in un post in cui in primis accusa i ribelli, affermando che "laè ormai in mano ai terroristi". Dunqueha voluto subito mettere in chiaro di non avere mai avuto intenzione diil Paese dopo la caduta di Damasco, avvenuta ormai da una settimana: secondo quanto sostenuto sarebbe stato evacuato dai militari russi dopo che la loro base nellaoccidentale era stata attaccata con dei droni.sostiene di aver lasciato Damasco la mattina dell'8 dicembre, poche ore dopo che i ribelli avevano preso d'assalto la capitale.