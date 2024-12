Iltempo.it - Niente autorizzazione “super top secret” per Musk: perché viene tagliato fuori

Leggi su Iltempo.it

È il creatore di SpaceX ma di quello che i suoi razzi mettono in orbita per contro del governo americano Elonnon sa nulla, o quasi. È - come spiega il Wall Street Journal - il paradosso legata alla mancatadi sicurezza ‘' topper il tycoon. E in questo non c'entrano le sue origini straniere -è nato in Sudafrica - bensì il suo accertato utilizzo di sostanze stupefacenti (nel 2018 si collegò a un podcast mentre fumava marijuana mentre nel 2023 ha ammesso di assumere piccole quantità di ketamina sotto prescrizione medica per alleviare la depressione) e soprattutto i suoi contatti con potenze straniere, soprattutto la Russia. Per questo gli stessi avvocati dihanno consigliato adi non cercare di ‘alzare' il proprio livello di: l'imprenditore può visionare materiale topma esistono livelli ancoraiori di segretezza ai quali non ha accesso, neppure quando riguardano le sue stesse aziende.