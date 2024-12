Ilnapolista.it - Napoli, Conte non si fida delle alternative di Buongiorno e Rrahmani (Sky)

A Sky Sport fanno il punto della situazione sul mercato del. A Gennaio il direttore sportivo Manna dovrà farsi trovare pronto per esaudire le richieste di Antonio. L’allenatore vorrebbe altredi rilievo in difesa. Poi si parla anche di interventi a centrocampo e sugli esterni.vuole un difensore a gennaioLe parole dallo studio di Sky Sport:“Ilha la volontà di prendere un difensore.non sidi. Ha in testa anche di prendere un esterno: l’avventura di Spinazzola in azzurro potrebbe essere giunta già al termine anche per il cambio di sistema di gioco. In caso di addio potrebbe arrivare Biraghi dalla Fiorentina. Dopo un anno e mezzo, Matic potrebbe tornare in Italia:stravede per lui, ma anche la Fiorentina potrebbe tentare il colpo“.