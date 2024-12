Ilrestodelcarlino.it - "Ma il Rail-jet non tagli fuori. Fano e Marotta"

"Per il nostro turismo è un treno da non perdere". In vista dell’istituzione del nuovo ‘jet’ che collegherà Monaco di Baviera alla riviera Adriatica, Assohotel Confesercenti si appella alle amministrazioni comunali diaffinché si attivino "perché siano inserite fermate anche nelle due città". A sollevare la questione è il direttore provinciale Confesercenti Alessandro Ligurgo in una lettera indirizzata ai sindaci e ai rispettivi assessori al Turismo. "Il treno istituito dalle ferrovie tedesche e austriache – afferma Ligurgo - dal 17 aprile fino al 6 ottobre collegherà la capitale della Baviera alle Marche e all’Emilia Romagna con fermate previste a Cattolica, Riccione, Pesaro, Senigallia e Ancona. Saltando, però,. Ciò significa evidentemente un’opportunità perduta per il nostro turismo e, in generale, per l’economia delle due città".