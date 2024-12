Tuttivip.it - “Lui non ve l’aspettavate”. Grande Fratello, un nuovo concorrente: è stato nominato da Mattarella

Maxime Mbanda, nato nel 1993 a Roma da madre italiana e padre congolese, è un volto noto del rugby italiano. La sua carriera sportiva è iniziata quando era appena un bambino: a 9 anni ha mosso i primi passi con gli Amatori Milano, passando successivamente alMilano e, nel 2012, all’Accademia Federale Ivan Francescato.Nel 2013 ha ottenuto il Trofeo World Rugby Under-20 con la Nazionale di Categoria, un traguardo che ha segnato l’inizio della sua scalata nel rugby professionistico. Poco dopo è entrato a far parte del Calvisano, e l’anno seguente ha ricoperto il ruolo di permit player per le Zebre di Parma. Il 2016 èun anno cruciale: Maxime ha fatto il suo debutto ufficiale nella nazionale maschile italiana. Per quanto riguarda la sua vita privata, è legato sentimentalmente a Cristiana Conti, con cui ha un figlio, Mata Leone.