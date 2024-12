Oasport.it - La lunga notte dello sci di fondo femminile italiano. Arriva però una speranza dal tennis…

Leggi su Oasport.it

Dopo il ritorno al successo di Therese Johaug, concretizzatosi a esattamente 1.000 giorni di distanza dall’ultima affermazione in Coppa del Mondo, un appassionato di lungo corso ha inviato a chi scrive il seguente messaggio su whatsapp: “Sono di più i giorni passati tra una vittoria e l’altra di Johaug, oppure le gare senza italiane sul podio?”.Una domanda atroce, solo apparentemente polemica. In realtà, l’aficionado in questione era solo sfiduciato. Il quesito ha messo la proverbiale pulce nell’orecchio all’autore dell’articolo, andato ad approfondire l’argomento. Ebbene, ne scaturisce una cifra significativa legata all’astinenzasci diazzurro dalle prime tre posizioni.L’ultimo piazzamento sul piedistallo più ambito del panorama sportivo è stata la vittoria conseguita da Arianna Follis il 20 marzo 2011, quando la valdostana fece segnare il miglior tempo nell’inseguimento di 10 km disputato a Falun.