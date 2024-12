Quotidiano.net - La basilica di San Pietro diventa digitale

LAdi Sanentra nello spazio virtuale attraverso un modellocreato con il supporto dell’intelligenza artificiale. La Fabbrica di Sane Microsoft lanciano, infatti, "Ladi San: AI-Enhanced Experience", un nuovo progetto che si basa su tecnologie all’avanguardia per consentire a pellegrini e visitatori di tutto il mondo di ammirare e interagire con ladi Sannei suoi punti inaccessibili. In quelli, cioè, che l’occhio umano non riesce a vedere. Sarà possibile riscoprire la sua storia e il suo ruolo di cuore della cristianità, nonché quello di preziosissimo scrigno d’arte e cultura dell’intera umanità. Il luogo in cui è sepolto l’apostolo, divenuto la sede dei Papi, lo spazio sacro in cui è custodita tanta arte e bellezza, grazie ai geni di Bramante e Michelangelo, Bernini e Raffaello, il Maderno e il Canova (e molti altri), potrà essere esplorato e studiato come mai prima d’ora.