Il padre di Lorenzo replica alla madre di Shaila | anticipazioni Grande Fratello

Nell’ultima puntata delladiGatta ha spiazzato i gieffini e anche il pubblico quando ha espresso il suo parere suSpolverato: “Lui è un giocatore. Non lo voglio conoscere, non me lo presentare. Ci sono cose che non posso dire qui. Però gioca ed è furbo. Non è una brava persona“. La donna prima di andarsene ha anche sussurrato all’orecchio della figlia: “È gay, lo dicono tutti“. Per questi motivi stasera ildifarà il suo ingresso nella casa del GF. Con un comunicato ufficiale il GF ha svelato quello che vedremo nella nuova puntata e tra le tante cose il papà di Spolverato replicherà alle dichiarazioni della mamma di.Confronti a parte, ci sarà anche l’ingresso di tre nuovi gieffini: Stefania Orlando, Eva Grimaldi e Maxime Mbanda. E per tre persone che entrano, ci sarà anche un addio, perché uno tra Stefano, Tommaso,, Helena e le Non è la Rai lascerà definitivamente il gioco.