Tvplay.it - Il Milan stenta a crederci: l’Inter lo vuole prendere a zero

Ilpotrebbe essere “beffata” dalcon un colpo a parametro, che Marotta sta studiando da. A giugno verso la PinetinaI nerazzurri hanno bisogno di un paio di rinforzi in alcuni ruoli cardine e l’idea è quella di affidarsi ad un usato sicuro, un nome che può fare la differenza anche con la sua esperienza. Marotta ha in mente diun ex rossonero.Illo(TvPlay – ANSA) Ormai da tempoha insegnato come piazzare dei colpi di qualità a parametro. Da Thuram a Mkhitaryan, da Acerbi a De Vrij, fino ad arrivare a Taremi e Zielinski. Beppe Marotta sa muoversi in anticipo su profili che non costano nulla di cartellino ma che possono dare ancora tanto, vista l’età e la forma fisica. Simone Inzaghi sta già pianificando con il suo staff tecnico quelle che saranno le mosse in vista della prossima stagione e sa di aver bisogno di un centrocampista di qualità.