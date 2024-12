Il Barcellona perde Lamine Yamal per la sfida contro l’Atletico Madrid E il ko col Leganes apre la primi crisi|Estero

Leggi su Justcalcio.com

2024-12-16 17:06:00 Fermi tutti!Ilnuovamentee l’esito degli esami sostenuti nella mattinata di oggi – in seguito all’infortunio alla caviglia destra subito nella partitail– è tale da suscitare un certo livello di preoccupazione. I riscontri clinici hanno evidenziato una lesione di primo grado del legamento della caviglia e i tempi di recupero sono fissati in un periodo che varia tra le 3 e le 4 settimane. Questo significa che il nazionale spagnolo potrebbe tornare a disposizione di Hansi Flick non prima della metà di gennaio del 2025, in occasione del match di campionatoil Getafe. Ma soprattutto che salterà l’attesissimo sal vertice condi sabato prossimo. Una tegola ulteriore che si aggiunge in un momento di crisi per la formazione catalana che, dopo una cavalcata solitaria in testa alla Liga e un cammino altrettanto convincente in Champions League, è incappata dal mese di novembre in una serie di passi falsi che hanno riaperto del tutto la corsa per il titolo in Spagna.