Governo di lotta (contro se stesso): chi sono i nemici che cerca Giorgia Meloni

Una volta si diceva partito die di, fondamentalmente per la lunga marcia della sinistra che da un lato non voleva mollare le lotte massimaliste, dall’altra aspirava ad essere alternativa credibile di. Sappiamo come è andata a finire, han perso gli operai e dopo un po’ anche il. Oggi in questa contraddizione in termini ci è finita la. Nell’arena Pane e Circo Massimo, tra una motosega, un filo di Arianna, quello che mancava era laall’avversario, cosa in cuigiganteggia. Ha dovuto riesumare, forse con l’aiuto della Bruzzoni e del RIS di Parma, il corpo politico di Prodi per trovarne uno. Perché Landini come avversario è poco credibile, con quei 4 gatti che ha portato in piazza rispetto ai 3 mln che portò CofferatiBerlusconi. La verità è che ladi Atreju era quasi un Don Chisciottei mulini a vento, tanta l’inconsistenza dell’opposizione, più per qualità che quantità.